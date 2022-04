Die Kunst als Ärztin, das ist an sich keine neue Idee, schließlich heißt es schon bei Goethe in Richtung Musen: „Heilen könnet die Wunden ihr nicht, die Amor geschlagen. Aber Linderung kommt einzig, ihr Guten, von euch.“ Bei Erich Kästner (1899–1974) hört sich das in jeder Hinsicht praxisorientierter an: Eine „Therapie des Privatlebens“ solle sein Gedichtband sein, der sich, „zumeist in homöopathischer Dosierung, gegen die kleinen und großen Schwierigkeiten der Existenz“ richte. Oder, wie Anna-Luise Olsen den Werbespruch einer Apothekenzeitung zitierte: „Lesen, was gesund macht.“