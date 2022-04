„Die Stimmung war fast eurphorisch“, meinte Schomaker. Auch der Empfang in den Gemeinden entlang des Weges sei schön gewesen, besonders in Glandorf. Dort waren Transparente über die Straße gespannt und Ehrenpforten aus Tannengrün geflochten worden. Natürlich hatten auch die Telgter die Jubiläumswallfahrer gebührend empfangen: mit Transparenten über der Straße, zahlreichen Plakaten mit einer goldenen „150“ entlang des Weges und indem sie den Pilgern mit dem Gnadenbild entgegenkamen.

Neben dem „gewöhnlichen Fußvolk“ waren im Jubiläumsjahr auch hohe Würdenträger der katholischen Kirche nach Telgte gepilgert. Der Wallfahrt unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ schritt neben Bischof Franz Josef Bode auch zeitweise der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Giovanni Lajolo, voran. Und er zelebrierte nicht nur die Pilgermesse in Telgte um 5.30 Uhr, sondern gleich auch noch die anschließende Pilgermesse um 6.30 Uhr gemeinsam mit Bischof Dr. Franz Josef Bode aus Osnabrück und dem Weihbischof Friedrich Ostermann aus Münster sowie den begleitenden Priestern.

Natürlich wurde im Jubiläumsjahr eine neue Pilgerfahne mitgeführt, die Bischof Bode auf dem Hinweg in Oedingberge segnete und offiziell übergab. Auch hängte der Bischof dem Gnadenbild in Telgte im Rahmen einer Andacht eine Jubiläumsmedaille um. Schließlich wurde in Scheventorf, dem letzten Rastpunkt der Telgter Wallfahrt, wo traditionell seit etwa 100 Jahren die Teilnehmer der Wallfahrt offiziell verabschiedet werden, eine neue Wallfahrtsklause von Stadt- und Pfarrdechant Dr. Hermann Wieh eingeweiht. In der Klause wird während der Wallfahrten zukünftig eine Marienstatue mit Kind, aus Sandstein geschlagen, gezeigt.

Viele neue Pilger, die sich im Jubiläumsjahr zum ersten Mal auf den 90 Kilometer langen Weg von St. Johann in Osnabrück nach Telgte und zurück gemacht hatten, seien dabei gewesen, meinte Schomaker. „Das merken wir daran, dass wir viele Wallfahrtbücher verkaufen“, so der technische Leiter. Und auch die rund 50 Malteser und DRK-Helfer hätten das zu spüren bekommen, weil die ungeübteren Pilger sich dort schon recht früh mit der Bitte um kühlende Salben für ihre Blasen und wohltuende Massagen für die schmerzenden Waden an die Sanitäter gewandt hätten. Mehr Aufgaben hätten die Sanitäter aber nicht bekommen, wohl auch wegen des idealen Wallfahrtswetters mit rund 20 Grad bei bewölktem Himmel und lediglich einem Schauer vor dem Einzug in Telgte.