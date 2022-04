Den Namen – um die Eingangsfrage zu beantworten – hat der Teddybär übrigens 1902 erhalten. Damals erschien in der Washington Post ein Cartoon, das den US-Präsidenten Theodore – genannt Teddy – Roosevelt zusammen mit einem kleinen niedlichen Schwarzbären zeigte. Das war die Geburtsstunde des „Teddybären“, der inzwischen größten Kultfigur in der Geschichte des Spielzeugs.

Zum Kuscheln eignete sich keiner der ausgestellten Teddybären. Dafür waren sie einfach zu wertvoll. Doch reich werden kann man mit dem Sammeln der kleinen und großen Bären ohnehin nicht. Wer seine Teddys in der Hoffnung auf Wertsteigerung kauft, wird manche Enttäuschung hinnehmen müssen. So ist es in der Regel für die Sammler einfach ein schönes Hobby, dessen Wert sich aus der Beschäftigung mit den überaus vielgestaltigen kleinen und großen Bären ergibt.

So zeigten sich auch die drei Museumsführer aus dem 10. Jahrgang der Haupt- und Realschule begeistert. „Ich finde die voll süß“, war der übereinstimmende Kommentar von Kai Vogt, Michele Spengemann und Ilona Rudat, die sich nebenbei auch um den Kuchenverkauf in der Cafeteria kümmerten.

Die Ausstellung „Der Teddybär im Wandel der Zeit“ reiht sich ein in die Palette der zahlreichen Sonderausstellungen, die im Schulmuseum regelmäßig für Interesse sorgen. Wer also ein Hobby betreibt, dessen Ergebnisse sehenswert sind, möge sich bitte an die Haupt- und Realschule in Bohmte, an Jutta Turobin oder Manfred Bergau wenden.