Joe Jonas fühlt sich nicht angesprochen. Foto: Paul Buck FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Taylor Swifts neuer Song handelt nicht von Joe Jonas 17.08.2012, 09:39 Uhr

Country-Star Taylor Swift (22) ist dafür bekannt, dass sie gerne Lieder über ihre Ex-Freunde schreibt. Nun wird gerätselt, wer wohl in ihrem neuen Song «We Are Never Ever Getting Back Together» (Wir kommen nie wieder zusammen) gemeint sein könnte.