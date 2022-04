Die greise Tanzmeisterin Em Theay will das Erbe der kambodschanischen Nation retten. Sie hat es als eine der wenigen Tänzerinnen des königlichen Balletts geschafft, den '"'Killing Fields'"' der Roten Khmer während des Pol- Pot-Regimes zu entgehen. Seitdem bildet sie junge Tänzerinnen aus, für die es wichtigstes Lebensziel ist, wenigstens einmal den königlichen Tanz der Apsara aufzuführen, am liebsten auf der Bühne in Angkor Wat vor einer der beeindruckendsten Kulissen der Welt. Nur wenigen ist dies vergönnt. Denn nur wenige schaffen es bis ins königliche Ballett-Ensenble. Schön müssen die Tänzerinnen sein und enorm diszipliniert. Über tausend verschiedene Gesten und Handbewegungen gilt es zu erlernen, und die Meisterin Em Theay will den Tanz '"'auf hohem Niveau halten'"'.

Die Tänzerinnen des Ap-sara gelten den Kambodschanern als '"'Botinnen der Götter'"' - eine zutreffende Zuschreibung, denn neben der bedeutungsreichen Choreografie beeindruckt auch der entrückt-mystische Gesichtsausdruck der Tänzerinnen. Ein geheimnisvolles Lächeln, dazu goldbestickte Gewänder und märchenhafte Kulissen - die neue Sendereihe setzt die '"'Meisterwerke der Menschheit'"' prachtvoll und sehenswert in Szene.