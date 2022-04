«Unsere Taktik war ein Risiko», räumte er nach dem Reifenwechsel in der vorletzten Runde beim Renn-Klassiker in Monza erleichtert ein. «Wenn es aufgeht, bist du der König, wenn nicht, kannst du der Idiot sein.»

Als «Depp» oder «Crash-Kid» wie zuletzt in Belgien nach seinem unüberlegten Rammstoß gegen Jenson Button muss sich Vettel nach dem Großen Preis von Italien nicht beschimpfen lassen. Der Taktik-Fuchs hat es seinen Kritikern gezeigt und kostete das genüsslich aus. «Man lernt im Leben dazu», sagte er. «Ich halte mich an die Leute, die an mich glauben und die zu mir halten.»

Mit «dem vierten Platz als Maximum», wie er zufrieden bilanzierte, hat Vettel weit mehr als Schadensbegrenzung betrieben. Obwohl es für den Vize-Champion aus Heppenheim auch ohne jenen Motoren-Mucker nicht fürs Podest gereicht hätte, ist er einer der Gewinner. Eine etwa zwei Runden lang leicht blockierende Bremse, wie in zwischen bekannt, hatte Vettel «rund vier Sekunden» gekostet.

Vettel fiel mit 163 Zählern im Ranking zwar auf Platz fünf zurück, verkürzte aber den Rückstand auf den neuen WM-Führenden Mark Webber (187) auf 24 Punkte. Im Idealfall könnte der 23 Jahre alte Hesse schon beim nächsten Grand Prix in Singapur seinen australischen Teamkollegen an der Spitze ablösen, sollte dieser patzen und die anderen Titelkandidaten nur mäßig abschneiden.

Vettels WM-Aussichten sind gleich aus mehreren Gründen enorm gestiegen: Das Autodromo Nazionale war der letzte «Anti-Red-Bull-Kurs» im Kalender. Die restlichen fünf Strecken in Übersee liegen dem RB6 von ihrer Charakteristik her gut. Weder in Singapur, Seoul, Suzuka, Sao Paulo oder Abu Dhabi haben die Ferrari oder McLaren Vorteile - im Gegenteil. Wenn sich Vettel keine Fehler mehr leistet, sollte er die vor ihm liegenden Button (165 Punkte), Fernando Alonso (166) und Lewis Hamilton (182) überholen können.

Vettels Hauptproblem dürfte Webber sein. Der Australier profitiert im selben Maß vom Restprogramm. Im Schnitt muss ihm der Deutsche bei jedem Grand Prix fünf Punkte abnehmen, um ihn am Ende überflügeln zu können. Dabei will Vettel vernünftig vorgehen. «In der Ruhe liegt die Kraft», versicherte er. «Wir müssen weitermachen wie bisher.»