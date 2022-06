Unweit ihrer heutigen Wohnung erblickte Else in der Schützenstraße als vierte Tochter von Emma und Wilhelm Wortmann am 13. April 1904 das Licht der Welt. Doch ihren Vater lernte sie nicht mehr kennen, denn der verstarb vier Wochen vor ihrer Geburt. So musste sich die Mutter mit ihren Kindern allein durchschlagen.