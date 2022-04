Es ist das erste Mal, dass sich die Frauenmannschaft des SV Kettenkamp in einem Wettbewerb so weit nach vorne gespielt hat.

Nach einer spannenden Vorrunde besiegte die Mannschaft im Viertelfinale die SG Jesteburg mit 3:1. Nun ist das Ziel klar: Der SVK will unbedingt ins Endspiel. '"'Man hat vielleicht nur einmal im Leben die Chance, in so ein Finale einzuziehen'"', sagt Kettenkamps Trainer Ulrich Elseberg vor dem Spiel. Das dürfte für die Spielerinnen Motivation genug sein. Zum Finale ginge es in Barsinghausen, Gegner wäre entweder Höltinghausen oder Ahlten.

Doch die Generalprobe in der Liga ging völlig daneben. Am vergangenen Freitagabend unterlag der SVK gegen Höltinghausen mit 1:7. So wie am Freitag darf sich die Mannschaft gegen Mellendorf nicht wieder präsentieren. '"'Wir haben das Spiel im Training angesprochen und analysiert'"', sagt Elseberg. Am Sonntag nun solle seine Mannschaft beherzter ins Spiel gehen und mehr miteinander reden. '"'Die Absprache muss diesmal einfach besser klappen'"', betont der Trainer.

Mellendorf ist ein Gegner, der schlagbar ist. Das sieht jedenfalls der Trainer so. '"'Wir müssen schnell nach vorne spielen, dieses Spiel behagt Mellendorf gar nicht'"', nennt der Trainer die Grundausrichtung seiner taktischen Spielweise. Dabei sind besonders die schnellen Stürmerinnen Nicole Buffler und Nina Neumann gefordert.

Außerdem vertraut der Trainer auf die Willensstärke seiner Mannschaft. Denn Fakt ist: Sind die Spielerinnen motiviert und engagiert bei der Sache, könnte ihnen diese Überraschung durchaus zuzutrauen sein.