Darin teilt der städtische Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement einen Zwischenstand des zu etwa drei Vierteln abgeschlossenen Ausschreibungsverfahrens mit. '"'Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass die Ausschreibungsergebnisse über dem vorgegebenen Kostenrahmen liegen'"', heißt es in bestem Beamtendeutsch. Im Klartext: Die Halle wird teurer als geplant. Und zwar erheblich teurer: Ortsbürgermeister Wolfgang Klimm (CDU) berichtete von 244000 Euro.

Die sichtlich überraschten Ortsratsmitglieder rangen um Worte. '"'Ich bin geplättet, jetzt solche Zahlen um die Ohren gehauen zu bekommen'"', sagte CDU-Fraktionschef Michael Steinbacher. '"'Ein Ding der Unmöglichkeit'"' sei es, dass der Ortsrat nur zufällig von dem Dilemma erfahren habe, schimpfte sein SPD-Gegenpart Annette Harding.

Die Verwaltung schlägt den politischen Gremien in ihrer Vorlage zwei Alternativen vor: Entweder das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Buckebrede auf den bisher gesteckten Kostenrahmen in Höhe von 1,7 Millionen Euro festzunageln. Oder kräftig finanziell draufzusatteln und die Mehrkosten in sechsstelliger Höhe zu genehmigen.

Möglichkeit eins könnte das Aus für die gesamte Halle bedeuten. Denn eine Überplanung würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Pläne für eine abgespeckte Variante müssten außerdem erneut vom Ortsrat und in den Fachausschüssen beraten werden. Damit käme der Hallenbau zwei kritischen Terminen gefährlich nahe: der Kommunalwahl imSeptember - SPD und Grüne haben sich klar gegen den Hallenbau ausgesprochen - und der Mehrwertsteuererhöhung zum Jahreswechsel.

'"'Der Ortsrat bittet Rat und Verwaltung, schnellstmöglich die finanziellen und baulichen Voraussetzungen für den Bau der Sporthalle zu schaffen'"', formulierten die Bürgervertreter schließlich vornehm diplomatisch. Mit seinem Vorschlag, ausdrücklich ein Festhalten an den bisherigen Bauplänen und die Bereitstellung der dafür notwendigen Mehrkosten zu fordern, war Klimm zuvor bei SPD und Grünen abgeblitzt.