Eingangsbereich des Suhrkamp-Verlages in Frankfurt am Main. FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Suhrkamp-Archiv zieht in 2600 Kisten nach Marbach 16.12.2009, 15:39 Uhr

Wehmut in Frankfurt, Freude in Marbach: Am Mittwoch hat der Umzug des Suhrkamp-Verlagsarchivs von Frankfurt am Main ins Deutsche Literaturarchiv im schwäbischen Marbach am Neckar begonnen.