Angesetzt waren für die Berufungsverhandlung zwei Stunden, aber es wurden dreieinhalb daraus, und diese fanden nicht einmal das erwartete Ende. Weil Akten aus einem weiteren, erst kürzlich abgeschlossenen Verfahren gegen die Angeklagten noch nicht eingetroffen waren, vertagte die 5. Kleine Strafkammer am Landgericht Osnabrück den Fall.

"Sonst wird der Justiz vorgeworfen, sie arbeite zu langsam, nun sind wir aber anscheinend zu schnell", kommentierte der Vorsitzende Richter den Umstand der nicht vorliegenden Urteile und Begründungen aus dem anderen Verfahren. Diese sind aber nötig, da er das darin enthaltene Strafmaß unter Umständen in jenes Urteil einfließen lassen muss, das am Ende der Verhandlung zu sprechen ist.

Denn hier geht es um Zeitstrafen, die das Amtsgericht Bad Iburg im Sommer 2006 gegen die beiden Angeklagten ausgesprochen hatte. Das Ziel der 38-jährigen Bad Rothenfelderin und des 46 Jahre alten Osnabrückers ist, mit der Berufung eine Bewährungsstrafe herauszuholen.

Der hartdrogenabhängige Mann gab an: "Ich habe bereits 21 Jahre meines Lebens im Gefängnis zugebracht." Seit 1977 hat er mehrmals wegen Fahrens ohne Führerschein im Gefängnis gesessen, ist dort heroinabhängig geworden und hat im Laufe der Drogenkarriere auch seine damalige Freundin, mit der er jetzt vor Gericht steht, in den Drogensumpf mit hineingezogen.

Im Laufe ihrer Beziehung wurden sie bei mehreren Diebstählen, mit denen sie ihren Konsum finanzieren wollten, ertappt und zum Teil zu Haftstrafen verurteilt. Ihr gemeinsames Kind wurde in einer Pflegefamilie untergebracht. Nach dem letzten Knastaufenthalt und dem Ende ihrer Beziehung sind beide in einem Substitutionsprogramm untergekommen, bei dem das stark süchtig machende Heroin durch Einsatz von Medikamenten zurückgedrängt wird. Wie die beiden Bewährungshelfer in der Verhandlung mitteilten, nehmen ihre Klienten diese Maßnahme gewissenhaft wahr.

Die Fortsetzung des Berufungsverfahrens gegen den Osnabrücker ist am Mittwoch, 17. Januar. Das abgetrennte Verfahren gegen die Bad Rothenfelderin findet am Montag, 21. Januar, statt.