Zwei Unparteiische werteten Samstagnacht skandalös 116:112 für Sturm, der dritte Punktrichter schätzte es realistischer ein – 115:113 für Macklin. „Aus meiner Sicht ist das in Ordnung“, meinte der 32-jährige Sturm. „Ich habe gewonnen. Ich war stärker“, protestierte Macklin. Jean-Marcel Nartz, Mitglied des europäischen Boxverbandes, nahm kein Blatt vor den Mund: „Eine Schande für den deutschen Boxsport. Das ist ein Fehlurteil.“

Ex-Profi Axel Schulz sah Macklin mit drei Runden vorn. Für den vor drei Wochen entthronten WBC-Weltmeister Sebastian Zbik, bei seiner Niederlage in den USA auch Opfer eines Fehlurteils, war es noch deutlicher. „Macklin hat zehn der zwölf Runden für sich entschieden, mindestens dreimal so häufig geschlagen wie Felix und auch viel öfter getroffen“, ereiferte sich Zbik.

Auch die meisten der rund 19000 Zuschauer schienen entsetzt. Erneut wurde deutlich: Profi-Boxen ist in keinen gerechten Maßstab zu zwingen. Hätte das Titelduell außerhalb Deutschlands stattgefunden, wäre Macklin wohl als Sieger aus dem Ring geklettert. Dessen Trainer Joe Gallagher, der zunächst im festen Glauben an einen Sieg mit seinem Schützling huckepack durch den Ring galoppiert war, kniete am Eckpfosten und weinte.