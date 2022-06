Dabei spielen bei der Ansiedlung eines Branchen-Mixes zumeist örtliche Faktoren, wie Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Grundstückspreise und Besteuerung eine nicht unwesentliche Rolle. Jeder Unternehmer wird es sich in der Regel sehr genau überlegen, ob die Standortwahl für einen Neubetrieb in jeder Weise, seinen ökonomischen, aber auch geographischen Vorstellungen entspricht.Für die Stadt Melle ist eine vor kurzem vom Geographischen Institut, Abteilung Wirtschaftsgeographie der Universität Hannover, erstellte Analyse insofern von Bedeutung, weil sie dem Industriestandort Melle auf Landesebene zumindest in Teilbereichen günstige Prognosen voraussagt.Ausgangspunkt war eine simulierte Standortsuche, die von Zita Brandner, Iris Fischer, Enke Murken und Matthias Franck, Studierende der Universität Hannover, als Fallstudie für die Branche Möbelfabriken erarbeitet wurde. Das Ergebnis liegt in einer 20-seitigen Dokumentation vor.

In einem Schreiben an die Stadt Melle bedanken sich die vier Studierenden und der Leiter der Abteilung Wirtschaftsgeographie, Dr. Javier R. Diez, ausdrücklich für die kooperative Beratung und Zusammenarbeit vor Ort. Ein Faktum, das bei interessierten Unternehmern sehr wohl den Ausschlag geben kann. Das Geographische Institut in der Landeshauptstadt bestätigt in diesem Zusammenhang die von der Stadt Melle seit Jahren praktizierte Strategie ihrer Dienstleistungen, sowohl auf dem Sektor Bürgerorientierung, als auch in der Beratung und Förderung bei gewerblichen Ansiedlungen.Die vier Studenten der Universität Hannover stellten die Untersuchungen für die Fallstudie "Möbelfabriken – Unternehmerische Standortwahl in Niedersachsen" auf breite Basis. Gegenstand der Aufzeichnungen waren sowohl einschlägige Literatur und Datensätze des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsförderung, als auch Recherchen vor Ort.

Die Literaturauswertungen ergaben, dass entsprechende, real vorhandene Betriebe zumeist eine Größe von ca. 35000 Quadratmeter aufweisen und in Städten kleiner und mittlerer Größenordnung lokalisiert sind. Aus diesen Vorgaben ließen sich grundsätzliche Kriterien (Standortfaktor) mit unterschiedlicher Wichtigkeit ableiten: Erreichbarkeit, Nähe zu den Oberzentren, Arbeitskräftepotenzial, Nähe zu weiteren Betrieben der Holz- und Möbelindustrie, materielle Infrastruktur, vorhandenes Bauland und Preise, Umweltschutzauflagen, Fördermöglichkeiten und nicht zuletzt die Höhe der Gewerbesteuer.Nach Auswertung der Ergebnisse von insgesamt 16 fiktiven Standorten in Niedersachsen ergab sich für das Gewerbegebiet Melle-Gerden/Ost eine Punktzahl von 81,35. Das entspricht Platz 2 in der Gesamtbewertung des Projektes.

Obwohl die Stadt Braunschweig (Gewerbegebiet) in der Analyse mit 84,1 Punkten Rang 1 einnimmt, gab das Untersuchungsgremium der Universität Hannover dem Standort Melle-Gerden/Ost dennoch den Vorrang, da das dortige Umfeld die zentralen Kriterien am besten erfüllt.Wesentliche Faktoren, die zu dem Ergebnis führten, waren unter anderem die sehr guten Anbindungen mit direktem Anschluss an die A30, überregionaler Bahnhof, Schiffsverkehr auf dem Mittellandkanal, internationaler Flughafen Münster-Osnabrück (50 Kilometer), Nähe zu Oberzentren, Nähe zu Absatzmärkten (Ruhrgebiet, Bremen, Hannover und zur ostwestfälischen "Möbelregion"), Standort Fachschule Holztechnik, Arbeitskräftepotenzial vor Ort, ausreichend preiswerte Industrie- und Gewerbeflächen, eigene Baugenehmigungsbehörde, Schulen, Kultur- und Feizeitangebot, Bauplatzangebot für Neusiedler und nicht zuletzt Gewerbesteuerhebesätze sowie Grundsteuer A und B, als Ansätze, die im unteren Bereich auf Landesebene liegen. Es sind alles in allem günstige Voraussetzungen und Fakten, die mit unterschiedlichen Gewichtungen auch für andere Branchen zutreffen.