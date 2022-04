Schon um 10 Uhr hatten die ersten Sparwilligen beim Stadtwerke-Infozentrum am Kamp auf der Matte gestanden. Berater Herbert Kreke war angenehm überrascht: „Die Leute waren wirklich am Thema interessiert und wollten nicht nur einfach unser Energiesparschweinchen mitnehmen.“ Wie kann ich beim Licht Strom sparen, ohne im Finstern zu hocken? Wie funktioniert das Ausleih-Strommessgerät? Wie kann ich unnötigen Stromverbrauch vermeiden, der durch Stand-by-Schaltungen in vielen Geräten entsteht? Das waren die Fragen, die im Infozentrum den niedlichen Sparschweinchen fast die Schau stahlen.