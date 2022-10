Bislang gehen Polizei und Sachverständige davon aus, dass menschliches Versagen die Ursache für den Unfall war. Die Untersuchungen dauern nach Angaben der RWE noch an.

Als Folge des Unfalls war das Umspannwerk ausgefallen, ein Viertel Osnabrücks war ohne Strom. Die Stadtwerke hatten deshalb Strom aus anderen Stadtteilen in diese Gebiete umgeleitet. Um das Netz nicht noch weiter zu belasten, hatten die Stadtwerke darum gebeten, nicht unnötig viel Strom zu verbrauchen. In den frühen Morgenstunden des Freitags war das Umspannwerk dann wieder in Betrieb, der Strom im Osnabrücker Raum floss wieder normal.

Nur wenige Kunden hätten bei den Stadtwerken angerufen und Schäden durch den Stromausfall reklamiert, sagte Stadtwerke-Sprecher Robert Woggon gestern auf Anfrage. Einige hätten defekte Video- oder Fernsehgeräte gemeldet, in einem Fall ein nicht mehr funktionierendes Garagentor. Erhebliche Schäden seien nicht gemeldet worden.

Zahlen die Stromversorger bei Schäden? Ruth Brand von der RWE und Robert Woggon verweisen auf eine Vorgabe des Gesetzgebers über die allgemeinen Versorgungsbedingungen, und die beinhalten, dass die Stromversorger nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Regress genommen werden können. Dies sei hier aber nicht der Fall.

Trotzdem senden die Stadtwerke jedem, der meint, einen Schaden erlitten zu haben, ein Schadensformular zu und werden '"'jeden Fall prüfen'"'. '"'Wir hatten schon Fälle, da hat jemand am Computer gearbeitet und nicht zwischendurch gespeichert. Als der Strom ausfiel, waren die Daten weg. Da kann man nichts machen'"', so Woggon.

Überspannung, wie bei einem Blitzeinschlag, habe es nicht gegeben, so Woggon. Dagegen schützen übrigens spezielle Schutzschalter und auch Versicherungen. Durch die Stromumleitungen habe es zeitweise eher zu wenig Strom gegeben. '"'Das ist so, als wenn man den Stecker eines Gerätes zieht.'"'

Können dadurch Geräte kaputtgehen? Volker Belohaubek von TV Pottharst sagt Ja. Zum Beispiel hätten sehr alte Fernsehgeräte einen Akku, der die Sender speichert. Falle nun über mehrere Stunden der Strom aus, entleere sich der Akku - und wenn dann der Fernseher eingeschaltet wird, ist auf dem Bildschirm nur noch Schnee zu sehen. Andere Geräte wie Videorecorder könnten durch den Stromausfall ihre Programmierung verlieren.

Die meisten Osnabrücker, die vom Stromausfall betroffen waren, hatten diese Probleme nicht, sie mussten lediglich am Abend stromabhängige Wecker wieder programmieren und bei den Telefonen wieder das Datum und die Uhrzeit einstellen.