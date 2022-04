Dorfschlachter Peter Mett (Ralf Bernhard) und sein Geselle Ha-Jo Pei (Thomas Büter) gehen schweren Zeiten entgegen. Seitdem ein neuer Supermarkt eröffnet hat, bleibt die Kundschaft weg. Peter versucht mit allen möglichen erlaubten und unerlaubten Mitteln der Marktleiterin Beate Strömer (Silke Dübbelde) die Kundschaft wieder abzuwerben. Das ruft jedoch den Dorfpolizisten Pütscherbeck (Hans Behrens) auf den Plan. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Peter und Beate. Am Ende steht eine Wette: Wer am folgenden Samstag den geringeren Umsatz hat, muss das Feld räumen. Um Kunden anzulocken, engagiert der Schlachter die Stripperin Ludmilla Lendenfein (Katrin Dübbelde).

Dies bringt völlig unerwartet Frau Magda Hansen (Maria Klues) in Rage, denn sie möchte ihre Tochter Cecilie (Kerstin Brümmer) mit Geschäftsmann Peter zusammenbringen. Als sie die Stripperin sieht, verlässt sie empört den Laden und droht mit einer Anzeige.

Für die Abendvorstellungen am Sonntag, 28. Januar, Samstag, 10. Februar, Sonntag, 11., sowie Samstag, 17. Februar, jeweils um 19.30 Uhr können Plätze reserviert werden. Aus organisatorischen Gründen wird für die Seniorennachmittage am 20. und 21. Januar sowie für den Familiennachmittag am 4. Februar um Anmeldungen gebeten.