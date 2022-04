Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Streik in Osnabrück - "Alles, was fährt, ist pünktlich" 14.11.2007, 23:00 Uhr

"Zur Zeit läuft es bei uns sehr, sehr moderat. Unsere Kunden reagieren mit viel Verständnis", so beurteilt DB-Bahnhofsmanager Axel Sauert die aktuelle Lage am Osnabrücker Hauptbahnhof. Am frühen Morgen waren heute Nahverkehrszüge aus Richtung Diepholz ausgefallen. Außerdem sind bisher einige Züge Richtung Münster, die alle zwei Stunden im "Zwischentakt" fahren, nicht aus dem Bahnhof gerollt. Der Stundentakt in diese Richtung funktioniere aber noch. Sauert: "Alles, was fährt, ist pünktlich."