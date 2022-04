Anfeuernde Rufe begleiteten die Starter aus dem Bezirk Weser-Ems auf die Tanzfläche. Zum sechsten Mal brachte der Wettkampf Turnierpaare und Breitensportler aus ganz Niedersachsen zusammen. In gemischten Mannschaften vertraten sie ihren Bezirk vor den kritischen Augen der Wertungsrichter, unter ihnen auch NTV-Präsident Joachim Gegenfurtner. '"'Es ist eine tolle Atmosphäre'"', freute sich Stefan Westbunk, Vorsitzender des Bezirksverbandes Weser-Ems, über die ungebrochene Begeisterung für den Wettkampf, der den Tanzsport direkt in die Region bringt.

Für den Tanzclub Grönegau gingen aus der Klasse S II Clubpräsident Joseph und Dorothy Schlüter an den Start. Den Meller Breitensport vertraten Carsten Konrad und Birgit Altrup sowie Thorsten Ducke und Iris Koddenberg in der Bezirksmannschaft. In schnell wechselnder Folge präsentierten die Paare bei Quickstep, Tango und langsamem Walzer ihr Können auf dem Parkett. Mit strahlendem Lächeln und schwebender Eleganz begeisterten sie im Wiener Walzer, südamerikanisches Feuer brachte der Samba ins Forum. Für einen besonderen Höhepunkt sorgten die Lateinpaare der Leistungsklasse S: Ungekürzt boten sie mit dem Pasodoble spanisches Temperament dar.

Als Moderatoren führten Horst Pahland und Markus Ahrend, Vizepräsidenten des NTV, durch das Programm, das sportliche Spannung und tänzerische Ästhetik mit ungezwungener Geselligkeit verband. '"'Das Abschneiden der Mannschaften ist nicht so wichtig'"', befand deshalb auch Grönegau-Präsident Joseph Schlüter nach einem guten dritten Platz des Bezirks Weser-Ems.

Als Leistungszentren des Tanzsportes in Niedersachsen stellten erneut Hannover und Braunschweig ihr hohes sportliches Niveau unter Beweis. Für den TSC Braunschweig gingen dabei die amtierenden Weltmeister im Standard-Formationstanz, Lars Jonasson und Kamilla Urbanski, sowie die Landesmeister in den lateinamerikanischen Tänzen, Alexander Schack und Susi Susa, an den Start. Sechs der insgesamt 64 teilnehmenden Paare stehen derzeit in der Endrunde der Deutschen Meisterschaft.

Mit einem knappen Vorsprung trug an diesem Abend der Bezirk Hannover Sieg und Goldmedaillen nach Hause. Ein besonders herzlicher Applaus galt jedoch den jüngsten Akteuren: Mit Rhythmusgefühl und Tanzbegeisterung bereicherten die Sugar Peals und ihre Nachwuchsgruppe des TC Grönegau Melle das abwechslungsreiche Programm.