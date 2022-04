'"'Mein bisher härtestes Rennen'"', nannte die 15-jährige Schülerin aus Lingen hinterher die Tortur über die 3,5 km lange Strecke, die über aufgebrochene Schnee- und Eisflächen, Strohballenhindernisse und leichte Steigungen sowie durch tiefen Matsch und Schlamm führte. Mehrfach war sie mit den Füßen umgeknickt, konnte sich aber immer wieder abfangen und im Ziel unter ihrem völlig verschmutzen Äußeren über den zweiten DM-Titel in diesem Jahr jubeln. Gerade erst war sie auch souverän deutsche Meisterin in der Halle über 1500 m geworden.

In Regensburg nicht an den Start gegangen war Cornelia Schwennen von Conc. Emsbüren. Nach längerer Krankheitspause war sie noch nicht wieder fit genug.

Bereits am nächsten Wochenende steht für Kosmider und seine Spitzenathleten Maren Kock, Karin Hunfeld und Mareen Stroeve ein 1000 km-Ausflug nach Leipzig an zur Leistungsdiagnostik der Kadertalente des DLV.

'"'Ich bin ein bisschen spät ins Rennen gekommen und habe bei der Aufholjagd zu viele Körner gelassen, so dass es am Ende nicht mehr für ganz vorne reichte, als Jonas anzog'"', erklärte '"'Die Schlange'"' (so seine E-Mail-Adresse) am Sonntag auf Lanzarote, wo sein Team gleich im Anschluss an die Cross-DM ein einwöchiges Trainingslager (Radfahren, Kanufahren, Schwimmen, Laufen) zur Vorbereitung auf die Freiluftsaison absolviert.

Immerhin hatte sich Carsten von ungefähr Platz 60 wieder nach vorne gearbeitet und 1200 m vor dem Ziel sogar die Führung übernommen. Im Endspurt behauptete er immerhin noch Platz 2 '"'ziemlich sicher'"' mit einer Sekunde Vorsprung vor Christian Lenk. Titelchancen im Cross bleiben ihm jetzt vielleicht noch bei der Studenten-Weltmeisterschaft in der übernächsten Woche. Bis dahin erholt er sich von Regensburg aber erst einmal auf Lanzarote - ganz friedlich.