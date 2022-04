Es ist dieses freundliche „Hej“, das die schwedische Leichtigkeit des Seins am besten umschreibt. Wer diese zwanglose Form der Begrüßung anwendet, dem ist überall in der schwedischen Hauptstadt ein freundlicher Empfang und ein Lächeln gewiss. Denn die knapp 800.000 Stockholmer sind immer sehr entspannt. Geradezu ideale Voraussetzung also für ein erholsames Wochenende in der Stadt der 14 Inseln. Dieses könnte so aussehen: Am ersten Tag bietet sich ein Spaziergang von der City zum wenig touristisch erschlossenen Stadtteil Södermalm an. Der Weg zum königlichen Schloss, Prachtkulisse der Hochzeit von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel am 19. Juni, ist schnell gefunden. Jeder Stadtplan und jeder Stockholmer geben Auskunft. Den größten Palast der Welt mit seinen 608 Räumen rechts liegen lassen und am Wasser dem Verlauf der Straße Skeppsbron folgen. Der Gang amWasserundan denSchiffsanlegern entlang endet unwillkürlich am historischen Aufzug Katarinahissen. Die Fahrgebühr sollte man ebenso wenig scheuen wie den Preis für das Bier in der Bar Gondolen.