Diese Zwangsverwaltung bestehe fort, und die entsprechenden Verfahren gingen ihren Gang. „So was kann über Jahre laufen, solange der Titel nicht bedient ist“, sagte Michalski. Erst wenn der Privateigentümer die gegen ihn gerichteten finanziellen Forderungen erfüllt habe, werde die Zwangsverwaltung beendet.

Seine Aufgabe als Zwangsverwalter sei es, das Gebäude in seiner Substanz zu erhalten. Daher freue er sich auch, dass der asiatische Imbiss im Bahnhof geblieben sei. „Toi, toi, toi, dass er drin ist.“

Für Michalski ist die Brisanz aus der Immobilie raus. Ihn interessiere in diesem Zusammenhang auch nicht, ob sich der Eigentümer des Gebäudes und der Hamburger NPD-Funktionär Jürgen Rieger mittlerweile über die Rücknahme des notariell beurkundeten Kaufvertrages geeinigt hätten. Für ihn als Zwangsverwalter zählten nur die Bedienung der Forderungen. „Die Brisanz aus dem Fall ist raus, für mich ist das Gebäude seitdem ein Objekt wie jedes andere auch.“

Bürgermeister André Berghegger verwies auf die geänderten Bebauungspläne rund um den Bahnhof. „Die setzen wir weiter um, denn wir bleiben am Bahnhof am Ball.“ So würden die behindertengerechten Aufzüge auf jeden Fall im Tunnel realisiert, um völlig unabhängig vom Gebäude zu bleiben. „Für das Gebäude sehe ich keine kurzfristige Lösung“, betonte auch der Bürgermeister.

Der Bahnhof selbst sei aber nur eines von zwei Flurstücken, die dem Privatmann gehörten, so Berghegger weiter. Das zweite Flurstück, eine als Parkplatz genutzte unbebaute Fläche rechts vom Gebäude, solle Anfang September zwangsversteigert werden. „Wir werden als Stadt versuchen, auf diese Versteigerung Einfluss zu nehmen“, erklärte Berghegger.