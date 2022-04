Nach allen aktuellen Prognosen wird in Osnabrück keiner der Oberbürgermeisterkandidaten schon im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen holen. Wer den Chefsessel im Rathaus erobern will, muss diese Hürde aber knacken. Wahrscheinlich kommt es deshalb zwei Wochen nach der Kommunalwahl zur Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.

Wer die Wahlbenachrichtigung in die Hand nimmt, findet schon den vorsorglichen Hinweis auf eine Stichwahl. Schon jetzt können mit der Karte die Unterlagen für einen möglichen zweiten Wahlgang angefordert werden. Aber was ist zu tun, wenn die Wähler gerade mit unbekannter Adresse durch die Welt reisen wie Rolf und Christa Tiemann?

Rechtlich stehe es jedem Wahlberechtigten zu, sein Kreuzchen zu machen, sagt Uwe Schmidt, der Leiter des Osnabrücker Wahlbüros. Technisch sei das aber in manchen Fällen nicht möglich. Und zwar aus rein logistischen Gründen, weil es mit der Postzustellung nicht klappt.

Die Entscheidung, ob es zur Stichwahl kommt, trifft der Wahlausschuss. '"'Voraussichtlich am Montagnachmittag oder Dienstagmorgen'"', wie Uwe Schmidt annimmt. Er kalkuliert einen Tag, um die Stimmzettel zu drucken. Wenn alles gut läuft, könnten die Briefwahlunterlagen also am Mittwoch oder Donnerstag rausgehen, notfalls auch per Luftpost, wie Uwe Schmidt betont.

Alles weitere ist dann von der Post abhängig. Und vom Glück. Theoretisch könnte der Brief zwei bis drei Tage später an jedem beliebigen Ort der Welt sein. Und dann bliebe noch genug Zeit für die Osnabrück-Urlauber, ihre Kreuzchen zu machen und die ausgefüllten Unterlagen ans Wahlamt zurückzuschicken.

Doch praktisch wird es wohl nicht reichen. Zumindest beim Ehepaar Tiemann. Was fehlt, ist eine Adresse in China. Wann und wo die Transsib Station macht, wissen die beiden Osnabrücker nicht. Das war's dann wohl mit dem zweiten Wahlgang.