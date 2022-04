„Es beginnt eine neue Zeit“, beschrieb Reinhard von der Haar, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, in seiner Begrüßung die Bedeutung des Tages. Nicht nur deshalb, weil Pfarrer Höne offiziell seine erste Stelle als Pfarrer antrete und Sabine Görlich in ihr Amt eingeführt werde, sondern auch deshalb, weil Merzen gemeinsam mit der Voltlager Kirchengemeinde St. Katharina seit dem 1. August einen Gemeindeverbund bilde.

Dass die Arbeit beider Gemeinden nicht mehr wie in der Vergangenheit zu leisten sei, das machte Dechant Ahrens in seiner Predigt sehr deutlich. „Keine Kirchengemeinde ist alles“, sagte er und sieht mit dieser Vorgabe gleich die Gläubigen in Merzen, Voltlage und Schlichthorst herausgefordert: Sie seien verpflichtet, in Wertschätzung der eigenen Geschichte miteinander den Weg zu gehen, sich dabei gegenseitig zu bereichern und damit aneinander zu wachsen.

„Voltlage ist kein Anhängsel, auch wenn Merzen einst die Mutterkirche gewesen ist. Die Gemeinde ist selbstständig und erwachsen geworden und möchte partnerschaftlich behandelt werden“, wünschte sich der gebürtig aus Voltlage stammende Ahrens eine gute und enge Nachbarschaft. Der Dechant appellierte gleichzeitig an die Gemeinde, „schlafendes Potenzial“ zu wecken. Es müsse weiterhin Menschen geben, die sich bereit erklärten, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. So könnten sie Pfarrer und Gemeindereferentin bei der Arbeit und der Seelsorge tatkräftig unterstützen.

„Beide können und dürfen nicht alles alleine machen, sie brauchen Ihre Unterstützung“, sagte der Dechant. Und an Pfarrer Höne und Sabine Görlich gewandt: „Ihr könnt euch nicht zerteilen, ihr könnt nicht Torwart, Libero und Stürmer in einer Person sein.“ Wenn sie – gemeinsam mit den Gemeindemitgliedern – in Gott fest verwurzelt seien und mitten im Leben stünden, dann sei eine tragfähige Zukunft zum Wohle aller gesichert.

Den Wunsch nach einem harmonischen Miteinander und nach einer guten, vor allem aber nicht nur auf wenige Jahre begrenzten Zusammenarbeit äußerten beim Empfang im Pfarrheim Vertreter kirchlicher Verbände und viele Vereine. Bernhard Rolfes, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes, wünschte dem Pfarrer und der Gemeindereferentin, dass sie sich schnell in Merzen einlebten – auch wenn die Zeit des Neuanfanges im Gemeindeverbund vielleicht nicht einfach werde.Bürgermeister Gregor Schröder bot Pfarrer Stephan Höne die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde und jede Hilfe an. „Sie treten gewiss kein leichtes Amt an, wenn sie künftig als Pfarrer für Merzen und Voltlage zuständig sind. Nur wenn wir alle gemeinsam handeln, können wir das Bevorstehende schaffen“, gab sich der Ratsvorsitzende optimistisch.

„Ich habe sofort das Gefühl gehabt, hier wird man herzlich empfangen“, hatte sich Pfarrer Stephan Höne noch im Gottesdienst bei allen Mitwirkenden für die Gestaltung der Feier bedankt. Er freue sich sehr auf die Arbeit in der Gemeinde und darauf, „gerade junge Menschen für sie zu gewinnen.“