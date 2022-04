Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Stelldichein von Kult und Historie 24.03.2008, 23:00 Uhr

Erst acht Jahre alt und schon Kult: Der PT Cruiser von Chrysler hat einen kleinen, aber eingeschworenen Fan-Kreis in Deutschland und den Nachbarländern. Über 50 Besitzer trafen sich am Karfreitag in Bad Iburg.