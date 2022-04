Doch am Freitagabend kam es noch '"'schlimmer'"': Nahezu 500 Frauen standen plötzlich vor dem Besucherzentrum '"'Emsflower'"' der Gärtnerei Kuipers. Und jetzt galt es für Martin Brink und Martin Laubrock als Betreiber der Gastronomie schnell und flexibel für entsprechenden Platz zu sorgen. Innerhalb weniger Minuten wurden die erforderlichen Sitzmöbel herangeschafft, und alle Frauen fanden in der künftigen '"'Direktvermarktung'"' einen Platz. Somit bestand auch das Emsflower-Team die erste harte Bewährungsprobe. Dieses galt ebenso für die Bewirtung mit Essen und Trinken.

Gemeinsam hatte die kfd Emsbüren unter der Leitung von Hedwig Silies sowie die Gleichstellungsbeauftragte Maria Hülsing nunmehr zum zwölften Mal zum '"'Internationalen Frauentag'"' eingeladen. Dieser findet jährlich abwechselnd in Emsbüren und in Losser statt. Aus Platzgründen war man in das neue Besucherzentrum gewechselt, das eigentlich erst am 18. März offiziell seine Tore öffnet. Dank galt deshalb Bennie Kuipers, dass er den Frauen die Möglichkeit gegeben habe, den Frauentag im besonderen Rahmen zu feiern.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto: '"'Frauen im Wandel der Zeit'"'. '"'Stehen Sie als Frau jeden Tag Ihren Mann?'"', '"'Haben Sie alles perfekt im Griff und doch manchmal das Gefühl, keiner merkt's?'"' fragte Maria Hülsing und wies auf die vielfältigen Aufgaben der Frau in der modernen Gesellschaft hin. '"'Lassen Sie den lieben Gott öfter mal einen guten Mann sein und gönnen Sie sich einfach das, wonach Ihnen ist, nicht nur am Frauentag'"', lautete die Empfehlung der Gleichstellungsbeauftragten.

Als Expertin erwies sich Birgit Schwarz aus Georgsmarienhütte, die mit einem gekonnten Vortrag den Weg der Frauen von der Steinzeit bis ins dritte Jahrtausend skizzierte. Heute wüssten viele Frauen nicht genau, wo sie stünden. Allzu oft werde das Leben vom Beruf bestimmt.

Für sehenswerte Unterhaltung sorgte die Tanzgruppe '"'Blue Velvet'"' unter der Leitung von Tanja Feyer mit einem Westerntanz und einem Military-Mix.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Auftritt der Sängerin Bridgette Melly (siehe gesonderten Bericht).