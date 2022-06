Nach dem Abitur studiert er Theologie und Philosophie in Berlin. Für einen Polnisch-Sprachkursus geht er nach der Wende nach Krakau. 1994 wandert er nach Polen aus, arbeitet als Deutschlehrer und später als Dozent an der Warschauer Universität. Dort kommt seine kabarettistische Ader zum Vorschein. 2002 erreicht er bei einem Kabarettwettbewerb in Polen den zweiten Platz. Möller spielt danach in 500 Folgen einer TV-Serie den deutschen Bauern Stefan Müller und wird berühmt. Er moderiert auch eine „Wetten, dass..?-Show“. Mit „Viva Polonia“, ein Buch über seine Erfahrungen in Polen, gelingt ihm 2008 ein Bestseller. Ein Jahr später folgt das Werk „Vita Classica“.