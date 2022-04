Dawson werde im dritten und vierten Teil der Hollywood-Reihe, bei der unter anderem auch Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth und Woody Harrelson mitspielen, eine Rolle übernehmen, berichtete der «Hollywood Reporter». Auch «Game of Thrones»-Schauspielerin Natalie Dormer ist neu an Bord.

Der dritte «Hunger Games»-Teil soll 2014, der vierte 2015 herauskommen. In diesem November wird in den USA zunächst einmal der zweite Teil in die Kinos kommen.