'"'Ich verstehe die Passage mit ihren vielen jungen Geschäften als Komplettierung des Gesamtangebotes in unserer Stadt'"', erläuterte Steernberg. Sie werde auf lange Sicht die Menschen an Lingen binden.

Unzufrieden zeigte sich der Niederländer allerdings mit dem Umstand, dass nur sehr wenige Wohnungen in der neuen Einkaufsstraße Berücksichtigung finden. '"'Die Menschen wollen vom Land zurück in die Stadt, und leider wird dieser Entwicklung keine Rechnung getragen'"', bedauerte der Unternehmer.

Für ihn unverständlich sei auch der Riesentrubel, der um den Neubau veranstaltet werde. '"'Gerade wegen dieser Passage haben doch die Lingener Einzelhändler die Möglichkeit, sich ganz individuell von den Filialisten abzugrenzen und ihre Stärken hervorzuheben'"', betonte Steernberg. Auch junge Menschen würden älter und seien irgendwann der '"'textilen Uniformierung'"' überdrüssig: '"'Das ist doch unsere Chance. Die Schaufenster einer Stadt sind wie eine Bühne, auf der wir uns präsentieren können'"', umschrieb Steernberg sein Verständnis von Geschäftsführung. Aber leider nähmen manche '"'Einzel-Händler'"' ihre Berufsbezeichnung zu wörtlich.

Große Bedenken äußerte er hinsichtlich der vielen Geschäfte an der Rheiner Straße. Hier werde möglichweise ein Gegenpol geschaffen, der mit der geplanten Lookentorpassage nicht mehr zu vergleichen sei.

Auf die Frage, wie man aus seiner Sicht der Stadt auf ihrem Weg in die Zukunft den Rücken stärken könne, antwortete Steernberg, dass der Wochenmarkt viel zu wenig Berücksichtigung erfahre. '"'Warum nur ist dieser Markt nicht bis 16 Uhr geöffnet, und warum finden sich nicht auch Türken, Italiener oder Spanier mit ihren Ständen auf diesem Markt ein? Die Stadt Enschede in den Niederlanden macht uns doch vor, wie das geht'"', begeisterte sich Steernberg. Die Leute kämen nur wegen des Marktes von weither nach Enschede, weil sie wüssten, dass die ganze Stadt ihre Geschäftstüren weit geöffnet halte. Steernberg: '"'Wenn wir uns in Lingen nicht aufstellen, wird man uns in der Region den Rang ablaufen'"', meinte der Kaufmann abschließend.