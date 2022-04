Auf einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den neuen Bilanzen für Kommunen und denen von Unternehmen hatte Bürgermeisterin Liesel Höltermann hingewiesen. Während ein Unternehmen Investitionen tätige, um Gewinne zu erwirtschaften, schafft die Stadt mit ihren Investitionen öffentliche Infrastruktur. Schulen, Kindergärten und Straßen zum Beispiel seien Teil der kommunalen Daseinsvorsorge für die Bürger. Deshalb seien Investitionen der Stadt in der Regel nicht mit Gewinn, sondern mit Folgekosten verbunden, die aus Beiträgen, Gebühren und Steuern finanziert werden müssten.

Auch die Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander steht offenbar noch auf wackeligen Füßen. In Niedersachsen sei die erst gegeben, wenn alle Kommunen Erfahrungen mit den Bilanzen hätten. Und Vergleiche mit dem benachbarten Nordrhein-Westfalen scheiterten daran, dass dort andere Regeln für die Abschreibungen gelten, erläuterte der Erste Stadtrat Ulrich Willems.

Keine Steuererhöhung

„Die Lage war noch nie so ernst.“ Mit diesen Worten von Konrad Adenauer hatte Höltermann ihre Haushaltsrede eröffnet. Sie befürchtete, das gerade erst im Bundestag beschlossene Wachstumsbeschleunigungsgesetz werde „zunächst vor allen Dingen das Wachstum der kommunalen Haushaltsdefizite beschleunigen“. Die Stadt hoffe jedoch, dass sie ihr „Finanztief“ ohne große Einschnitte und ohne Steuererhöhungen überwinden könne. Das Drehen an der kommunalen Steuerschraube habe die Verwaltung nicht vorgeschlagen, weil es sich in der jetzigen wirtschaftlichen Lage kontraproduktiv auswirken würde. Bei den Hochbaumaßnahmen wies Höltermann darauf hin, dass 83 Prozent der 3,6 Millionen Euro auf Schulen und Kindergärten entfielen.