Der jetzt von der Stadt Osnabrück herausgegebene Mietpreisspiegel weist überdies Mietsteigerungen aus, die auch deutlich unter der Inflationsrate von etwa 1,2 Prozent liegen. Außerdem stiegen die Mieten in Osnabrück moderater an als im Vorjahr, da lag der Anstieg bei einem Prozent. Je nach Wohnungskategorie liegt der Mietpreisanstieg in Osnabrück bei zwei bis fünf Cent pro Quadratmeter.

Hans-Heinz Lüdtke, Geschäftsführer des Mietervereins für Osnabrück und Umgebung, kann die Lage also gelassen beobachten. „Man kann den Markt in Osnabrück als entspannt bezeichnen. In anderen großen Städten ist die Situation anders.“ Die Stadt sieht die Ursache für die entspannte Situation unter anderem in der Förderung des sozialen Wohnungsbaus zu Beginn und Mitte der 90er Jahre. Derzeit nähmen die Investoren öffentliche Förderung nicht mehr in Anspruch, weil sie die damit verbundenen Verpflichtungen über einen Zeitraum von 25 Jahren nicht auf sich nehmen wollten. Zum Beispiel würden Wohnungsbau-Fördermittel, die im Zuge der Sanierung des Rosenplatzviertels zur Verfügung stehen, kaum in Anspruch genommen.

Gleichwohl wird von den Vermietern kräftig renoviert. Das konstatiert Sabine Knabe-Vieler, Bezirksvorsitzende des Rings Deutscher Makler (RDM) Weser-Ems Süd. Ein Zeichen dafür seien die höheren Mietsteigerungen bei den Wohnungen, die zwischen 1966 und 1979 gebaut wurden. Hier sind Steigerungen von bis zu 5 Cent pro Quadratmeter zu verzeichnen. Grundsätzlich zögen die Mieten aber seit Anfang 2001 wieder leicht an. Bis dahin waren die Mieten vorübergehend gesunken. Dass es jetzt wieder etwas teurer wird, liegt nach Auffassung der Maklerin unter anderem daran, dass die Nachfrage nach Wohnungen auf dem überwiegend erwarteten Qualitätsniveau größer sei als das Angebot.

Die Bereitschaft in Immobilien zu investieren, sei auch gesunken, weil sich die Rahmenbedingungen für Vermieter verschlechtert hätten. Dazu zählen nach Ansicht von Sabine Knabe-Vieler Änderungen im Steuer- und Mietrecht. Für Reinhold Nölkenbockhoff, Geschäftsführer von "Haus und Grund Osnabrück" steht auf jeden Fall fest: "In Osnabrück ist gut wohnen aus Sicht der Nachfrager."