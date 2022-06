Beliebtestes Unterzentrum ist die Gemeinde Wietmarschen. Im Raum Osnabrück fiel die Wahl auf Bissendorf. Die Stadt Osnabrück landete im gesicherten Mittelfeld. "Die Region Osnabrück-Emsland ist im Urteil der Unternehmen ein Top-Standort", zeigte sich IHK-Präsident Uwe Beckmann bei der Vorstellung der Umfrage zufrieden mit dem Ergebnis. In allen Kommunen überwögen die Positivstimmen deutlich, selbst in den vergleichsweise schwach bewerteten, sagte Beckmann.

Zu den Pluspunkten der Region gehören nach Auffassung der Unternehmer die "harten" Standortfaktoren wie die überregionale Verkehrsanbindung und die Erreichbarkeit der Absatzmärkte. Positiv bewertet werden auch die "weichen" Faktoren wie Wohnumfeld, Ausbildungseinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten.

Der wichtigste Standortfaktor sei aus Unternehmersicht die überregionale Erreichbarkeit über die Straße, erläuterte IHK-Hauptgeschäftsführer Hubert Dinger. In diesem Bereich liege durch die A1, die A30 und die jetzt freigegebene A31 die Stärke der Region. Allerdings seien noch Wünsche offen. Die Wirtschaft benötige die Lückenschlüsse der A33 zwischen Osnabrück und Bielefeld sowie die Ostumgehung zwischen der A30 und der A1. Wünschenswert, so Dinger, sei auch der mehrstreifige Ausbau der E233 als Verbindung zwischen der A31 in Meppen und der A1 bei Ahlhorn. Von der Realisierung dieser Projekte würde ein "Wirtschaftsschub für die Region" ausgehen.

Wichtig aus Unternehmersicht ist auch die Höhe der Gewerbe- und Grundsteuer: Verständlich, so Dinger, "denn wer zahlt schon gern?" Die Belastung in der Region Osnabrück-Emsland sei zwar wesentlich niedriger als im Bundes- und Landesdurchschnitt, dennoch seien die Unternehmer in einigen Kommunen unzufrieden.

Dritter wesentlicher Standortfaktor ist nach den Erkenntnissen der IHK ein ausreichendes Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen. Kommunen mit expansiver Gewerbeflächenpolitik könnten deutliche Wachstumsimpulse verzeichnen.

Bissendorf als bestes Unterzentrum aus dem Raum Osnabrück landet auf Platz zwei der Gesamtliste, gefolgt von Hagen (3.) und Dissen (17.). Als bestes Mittelzentrum steht Georgsmarienhütte auf Platz sieben der Gesamtübersicht, dicht gefolgt von Bramsche (8.) und Melle (13.). Die Stadt Osnabrück belegt Rang 22. Dort sind besonders die hohen Standortkosten, begründet durch die Rolle als Oberzentrum, bedeutend, erläuterte Dinger.