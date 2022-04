Die Arbeitsgruppe besteht aus 14 Mitgliedern, die unterschiedlichen Berufsgruppen angehören und sich in Vereinen und zum Teil auch in politischen Gremien engagieren. Zur Auswahl des Standorts wurden neben den geografischen Voraussetzungen (Höhe, Sichtverhältnisse), auch das Umfeld, die Besiedlung, die Verkehrsanbindung, die Naturschutzbelange und andere Punkte mehr geprüft. Der ursprünglich ins Auge gefasste Standort Bergstraße/Kapellenweg ist mittlerweile aus dem Rennen. Anlieger hatten Bedenken. Eine Unterschriftenaktion gegen das Projekt Aussichtsturm wurde ebenfalls gestartet.

Unter Abwägung der genannten Kriterien hat sich die Arbeitsgruppe jetzt für den Standort Kreuzungsbereich des Wittekindswegs und des Waldweges „Affenbahn“ ausgesprochen.

Nach ausgiebigen Beratungen über Materialien und Konzepte könnte sich die Arbeitsgruppe vorstellen, dass dort ein Aussichtsturm aus Stahlbeton (Sichtbeton) auf einer Grundfläche von 3,60 Meter mal 3,60 Meter und mit einer Aussichtsplattform in einer Höhe von 30 Meter errichtet wird. Das Vorhaben muss wie berichtet mit Hilfe von Sponsoren und Spenden realisiert werden. Kommunale Gelder stehen nicht zur Verfügung.

Bevor eine Beratung in den politischen Gremien der Gemeinde Ostercappeln erfolgt, soll das Konzept im Rahmen einer Einwohnerversammlung am Mittwoch, 28. Mai, in der Aula der Ludwig-Windthorst-Schule der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.