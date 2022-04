Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Stadtmarketing: Hausinterne Lösung 26.09.2008, 22:00 Uhr

Mit einer Umstrukturierung innerhalb der Stadtverwaltung, die zum 1. Oktober wirksam wird, will Bürgermeister André Berghegger die Schlagkraft erhöhen. Wichtigste Personalien dabei: Der bisherigen Stadtmarketing-Managerin Sandra Quellhorst folgt in dieser Funktion am 1. Januar 2009 der bisherige Stadtjugendpfleger Mark Drescher nach. Die Position von Wirtschaftsförderer Marco Schiller wird zudem aufgewertet. Er leitet statt eines Referates künftig ein Amt.