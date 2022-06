Auch die FDP sieht nach den Worten ihres Sprechers Martin Lampe gerade im Bereich der innerstädtischen Verkehrspolitik Handlungsbedarf. Vor allem in den Verkehrsspitzenzeiten stelle sich die Situation problematisch dar. An erster Stelle nannte er die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die Einrichtung von zusätzlichen Kurzzeitparkplätzen in der Langen Straße. Wie sich die unterschiedlichen verkehrspolitischen und wirtschaftlichen Interessen mit den Wünschen und Zielen des Fremdenverkehrs bündeln lassen, müsse die Diskussion in den Gremien ergeben. Die FDP hoffe auf ein Handlungskonzept, das von allen Fraktionen mitgetragen wird, um die Innenstadt auch in Zeiten des voranschreitenden Strukturwandels so gut wie es nur geht aufstellen zu können.

"Es hat sich eine Kultur eingeschlichen, die nicht mehr hinnehmbar ist", betonte Elisabeth Zobel für SPD und Grüne zum wilden Parken. in der Stadtmitte. Für das Einkaufen in Quakenbrück bedeute das nicht etwa kostenloses Parken, sondern Gefahr beim Einkaufen. Bislang habe man vergeblich auf Vorschläge der Verwaltung zur Überwachung des ruhenden Verkehrs gewartet. "Wir wollen nicht, dass hinter jedem Schild ein Wächter steht, der jedem, der seine Parkscheibe vergisst, ein Knöllchen verpasst." Man könne auch ermahnen statt bestrafen. Dazu Ratsherr Gadeberg: Mit Ermahnungen kommt man nicht weiter. Man muss die Leute zur Kasse bitten."