Eberhard Lüpkes, der im Kommunalwahlkampf als Kandidat der CDU angetreten war, hatte sich in der Stichwahl am 24. September gegen seinen Mitbewerber Bernhard Haak (SPD) durchgesetzt. Der 49-Jährige erreichte 64,9 Prozent der Stimmen, auf Haak entfielen 35,1 Prozent. Im ersten Wahlgang am 10. September hatte indessen keiner der sieben Bürgermeisterkandidaten in Westoverledingen die 50-Prozent-Marke erreicht.