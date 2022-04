Selbst Bundestrainer Jörg Ahmann hob die Heimatvereine der hochveranlagten Nachwuchsspielerinnen aus Bad Laer und Bad Iburg hervor. In den Klubs würden die Grundlagen für den späteren Erfolg gelegt, sagte der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Durch den Aufstieg des SV Bad Laer in die Regionalliga hätten die jungen Frauen die Chance erhalten, sich in ihrem vertrauten sozialen Umfeld spielerisch weiterzuentwickeln.