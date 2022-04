Die als Koordinierungsstelle und zentraler Anlaufpunkt für das gesamte Emsland zuständige VHS Meppen ermittele schnell und individuell den Hilfsbedarf, hieß es. Dank der engen Zusammenarbeit mit Schulen, dem Fachbereich Jugend und Sport des Landkreises Emsland und Jugendhilfeeinrichtungen werde dann zügig entsprechende Hilfe eingeleitet und deren Verlauf gesteuert.

Wie Hübner erklärte, wird das Projekt durch das Bundesfamilienministerium gefördert und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Die Projekt basiere auf der Erkenntnis, dass das mehrdimensionale Problem der Schulverweigerung nur durch Kooperationen gelöst werden könne. Matthias Walter berichtete, seit Ende 2006 sind insgesamt 110 Schülerinnen und Schüler betreut worden. Hierzu zählen 20 Migranten. Die Zahl der Abbrüche bezeichnete Walter als „äußerst gering“.

Der Bedarf sei höher als die derzeit beantragte und bewilligte Betreuungszahl. Hieraus resultiere auch der Wunsch, die Betreuungszahl und damit das Personal aufzustocken, fügte Walter hinzu. Man sei bestrebt, den Kontakt zu den Eltern zu verbessern bzw. zu intensivieren. Vor allem aber bemühe man sich um eine Optimierung der Vernetzung. „Die Erfahrung lehrt, dass junge Menschen, die spüren, dass man sich um sie kümmert, leichter in die Spur zurückfinden“, unterstrich VHS-Direktor Hübner. „Wir bemühen uns, aus Schulverweigerern durch entsprechende Förderung spätere Steuerzahler zu machen“, sagte er.

In diesem Sinne äußerten sich auch die Schulleiter Günther Staarmann von der Maximilianschule Rütenbrock und Gerd Nögel von der Schule am See in Twist. In diesem Bemühen erfahre man durch die Mitarbeiter der VHS wesentliche Unterstützung. Der Parlamentarische Staatssekretär hob insbesondere die wachsende Bedeutung einer Vernetzung von Bildung, Jugendarbeit und Jugendhilfe hervor. „Es gibt kaum hoffungslose Fälle, wenn man sich engagiert und wie die VHS Meppen und ihre Kooperationspartner aufsuchende Sozialarbeit leistet“, betonte Kues. In der Jugendwerkstatt suchte er das Gespräch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die im Zentrum für Jugendberufshilfe der Volkshochschule in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Emsland, der Agentur für Arbeit und dem Niedersächsischen Landesjugendamt praktische Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden.