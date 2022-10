Holthusen ist bei der DZ-Bank in Frankfurt, der gemeinsamen Dachorganisation aller Volksbanken, Leiter der Abteilung für Zins- und Wechselkursprognosen. Dass die nicht immer richtig liegen muss, machte Frank Rauschenbach als Vorstand der Volksbank Bramgau in seiner Begrüßung deutlich. Bei einem Termin im Januar sei die Erwartung geäußert worden, die Krise sei im Sommer vorbei, und die Konjunktur bekomme lediglich eine kleine Delle.

Holthusen bewies auch keine hellseherischen Fähigkeiten, die Bürgermeisterin Liesel Höltermann hinter der frühen Festlegung auf ein so tagesaktuelles Thema vermutete. Er machte aber sehr wohl deutlich, dass Prognosen keine Kaffeesatzleserei sind, zeigte, wie aus Gerüchten selbsterfüllende Prophezeiungen werden können, und räumte mit einer Reihe von falschen Einschätzungen und Vorurteilen auf.

So trat Holthusen vehement dem weit verbreiteten Eindruck entgegen, der Staat würde tatsächlich Milliarden Steuergelder ausgeben, um Banken zu retten nach dem Motto „Die Gewinne sind privat, die Verluste zahlt der Staat“, wie es in einem Gedicht heißt. „Der Staat stellt seine Glaubwürdigkeit zur Verfügung und lässt sich das bezahlen“, beschrieb der Referent das Geschäftsmodell hinter dem 400-Milliarden-Euro-Paket. Schweden habe vor Jahren der Bankwirtschaft mit einem ähnlichen Paket geholfen und sei „am Ende mit Gewinn rausgegangen“.

Mit vielen Schautafeln und Zahlen hatte Holthusen zuvor den Weg in die Krise skizziert, die ihre Keimzelle nach seiner Auffassung im Jahr 2000 in den USA hatte, als zu viel Geld ins System gepumpt wurde und in der Folge „quasi jeder Kredit bekam“. Durch „exotische Darlehensprodukte“ hätten diese Risiken den globalen Markt und letztlich auch gesunde Produkte infiziert. Lawinenartig habe in der Folge unter den Banken das Misstrauen um sich gegriffen, bis schließlich die Bereitschaft, Geld zu verleihen, komplett zum Erliegen kam. Sehr schnell folgte die reale Wirtschaft in die Krise.

Mit dem Rettungspaket der Bundesregierung sei ein Stabilisierungsprozess eingeleitet, der noch nicht abgeschlossen ist. Weitere weltweite Regulierungsmaßnahmen müssten folgen, um dafür zu sorgen, dass allmählich das „Vertrauen in die Märkte“ zurückkehre. Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung bewertete er im Übrigen skeptisch. Die Befreiung von der Kfz-Steuer beim Neuwagenkauf sei „reiner Populismus“, sinnvoller wäre ein Investitionsprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur in verschiedenen Bereichen.

Auch wenn die Krise noch nicht vorüber ist, formulierte Holthusen schon erste Erkenntnisse: „Hohe Rendite ohne hohes Risiko funktioniert nicht“, laute eine. „Finanzmärkte neigen zur Irrationalität“ eine andere. Daran, so fürchtete der Experte, werde sich allerdings nichts ändern: „Wirtschaft wird von Menschen gemacht.“