Unter der Plastikhaube, die das Gotteshaus umgibt, wird fleißig gearbeitet. Handwerker schleifen die Fugen aus, erneuern Steine und bringen neues Fugenmaterial ein. Erneuert werden im Rahmen des ersten Bauabschnittes auch die Dachrinnen. Das Dach selber wurde vor zehn Jahren erneuert. Der Außensanierung soll, so Kirchenvorstandsmitglied Heinz Wessels, die umfassende Renovierung und Restaurierung des Innenraumes folgen. Derzeit wird das Gewölbe auf Sanierungsbedürftigkeit geprüft. In einem weiteren "Arbeitsgang" soll dann noch die Orgel überholt werden.

Die nach den Plänen von Architekt Gerd Janssen angelaufenen Maßnahmen wurden, so Wessels, mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Zuschüsse darf man von der Bischöflichen Behörde erwarten. Den "Rest" will die St. Clemensgemeinde unter anderem durch eine Haussammlung aufbringen.

Von dem im Jahre 1509 errichteten gotischen Bau sind nach der 1892/93 im neugotischen Stil durchgeführten Erweiterung und dem Anbau eines neuen Chores nur noch die Südwand und der massige Westturm, der eine achteckige Spitze erhielt, erhalten. Die Benediktion der Kirche fand im Jahre 1893 statt. Konsekriert wurde das Gotteshaus am 24. August 1900. Die letzte Renovierung wurde im Jahre 1986 durchgeführt.