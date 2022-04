,Es war keine leichte Entscheidung. Aber die sportlichen Perspektiven haben den Ausschlag gegeben", nannte Mittelfeldspieler Spork den Grund für seinen Wechsel zu Hannover 96. Der Vertrag über eine Laufzeit von zwei Jahren sei bereits Montag unterschrieben und die letzten Unklarheiten am Mittwoch beseitigt worden. Libero Schiersand hatte gestern ein anderthalbstündiges Gespräch beim VfL. ,,Ich habe noch einmal meine Vorstellungen erläutert und der Verein seine. Es geht um die Laufzeit, aber auch um finanzielle Dinge", wollte der 25-Jährige keine Tendenz hinsichtlich seines künftigen Wirkungskreises preisgeben. Hannover 96 und der 1. FC Saarbrücken sollen mögliche Kandidaten sein.

Wenn es um Transfertatsachen oder -gerüchte geht, scheint immer Hannover 96 im Spiel zu sein. So wird der Ex-,,96er" Sören Seidel mit dem VfL in Verbindung gebracht. Der einstige Regionalligatorjäger der Werder-Amateure absolvierte bei den Bremer Profis in der abgelaufenen Saison sechs Spiele und erzielte ein Tor.

Keine Spekulationen gibt es mehr um Alexander Ukrow. Der 29-jährige ehemalige Meppener bestätigte gestern seinen Wechsel vom SV Wilhelmshaven zum VfL. Der Abwehr- und Mittelfeldspieler, der gestern noch mit Partnerin Frauke und der acht Monate alten Tochter Katharina seinen Urlaub auf Wangerooge verbrachte, hat dem Nordmeister fest zugesagt. ,,Das ist mit einer Unterschrift gleichzusetzen. Wenn ich hätte Geld verdienen wollen, wäre ich woanders hingegangen. Aber ich kenne viele VfL-Spieler und weiß, was mich in Osnabrück erwartet - eine Mannschaft mit Perspektiven, tolle Fans und ein tolles Stadion." Ukrow, der mit Christian Claaßen befreundet ist und mit dem VfL-Kapitän Matthias Rose sowie Guido Spork schon zusammengespielt hat, kam vor zehn Jahren von Frankfurt/Oder nach Emden. Nach dem Gastspiel bei den Kickers wechselte der zigfache DDR-Jugendauswahlspieler zum SV Meppen, dann nach Wilhelmshaven.

In Zusammenhang mit der Aufstiegseuphorie erzählte Andreas Walter im Gästebuch von Neue OZ online folgende Anekdote: ,,Mein alter Freund Tony Harisson ist Seefahrer und begeisterter Fußballfan. Ich habe ihm das Extrablatt über den VfL nach Cairns/Australien gescannt und gemailt. Und Tony, der kein Deutsch spricht, musste sofort per Satellitentelefon zurückrufen, um seine Begeisterung über den Aufstieg und das Extrablatt zu teilen. Ganz nebenbei habe ich ihm dann die eine oder andere Passage übersetzt."