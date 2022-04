Doch während Boeing und Chrysler als multinationale Nachfolger der einstigen Spinner in eine ihrer härtesten Krise rutschen, zeigt sich die Industrie, die auf erneuerbare Energien setzt, boomtauglich und exportbewährt. Ökofreaks mit Jute statt Plastik sucht man in ihren Reihen heute vergebens. Ihren Idealismus für eine nachhaltige Energieversorgung haben die Schlipsträger jedoch als Unternehmensziel definiert. Also: mehr Demut gegenüber jenen, die wir heute für Spinner halten!