„Physik zum Anfassen“ ist das Motto. An 130 Stationen können kleine und große Forscher nach Herzenslust experimentieren. Was kluge Köpfe bereits herausgefunden haben, können die Besucher spielerisch nachvollziehen. Manche Versuche sind verblüffend einfach – und andere einfach verblüffend. Die Station „Ente unter Druck“ hat es Paula Print am meisten angetan. Dort kannst Du Luft in einen durchsichtigen Behälter pumpen, wodurch die darin befindliche Badeente zusammengedrückt wird.