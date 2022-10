Vermischtes Speedway: Huckenbeck Vizemeister Von Helmut Diers | 11.09.2011, 16:50 Uhr

Bei der Deutschen Speedwaymeisterschaft in Güstrow ist am Sonntag völlig überraschend der 18-jährige Werlter Kai Huckenbeck zur Silbermedaille gefahren. Gold ging an Kevin Wölbert, der vor einer Woche das Speedway-Rennen Cloppenburg gewann.