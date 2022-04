Dem Unternehmen sei eine regionale Förderung im Jugendbereich wichtig, erklärte Dieter Koch zu seinem Besuch in der Integrationswerkstatt. BIW-Leiterin Sigrun Rindt stellte dem Gast die Arbeit ihrer Einrichtung bei einem Rundgang vor - angefangen vom Ausbau des ehemaligen Sägewerkes zum Schulungszentrum bis hin zu aktuellen Projekten bei der Integration von Jugendlichen und Erwachsenen in den Arbeitsmarkt.

Dieter Koch war sichtlich angetan und sicherte eine erste Kooperation zu. Für eine Verladehalle wolle er in Kürze neue Arbeitskräfte einstellen und bot Projektteilnehmern ein- bis zweiwöchige Praktika an. Eine spätere Festanstellung sei durchaus möglich. Auch für die firmeneigene Gaststätte '"'Busch'"' in Atter bot er Praktika für Schüler des Gastronomiebereiches an. Weiterhin erklärte Koch, das sein Unternehmen jedes Jahr fünf bis sechs Stellen für die Ausbildung zum Berufskraftfahrer ausschreibe. Bisher seien dafür, anders als in den kaufmännischen Berufen, weniger Bewerbungen eingegangen, als es Plätze gebe.

Sigrun Rindt hörte das alles gern: '"'Wir haben die mögliche Zusammenarbeit mit der Spedition Heinrich Koch bereits in unseren Projekten angesprochen und sicherlich auch geeignete Interessenten für ihre Angebote'"', versicherte sie. Nachdem die BIW in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen in der Kooperation mit Handwerksbetrieben gemacht habe, sei diese Zusammenarbeit mit einer großen Firma sehr wichtig, betonte Sigrun Rindt.

Einzelheiten der Kooperation sollen nun in Kürze erörtert werden.