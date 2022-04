Die Bramscher Sozialdemokraten billigten jetzt das vom Architekturbüro Kemp vorgelegte „schlanke“ Konzept, das einen eingeschossigen Anbau an die Hauptschule in Richtung Maschstraße vorsieht. Darin sollen die für den Ganztagsbetrieb dringend nötigen Räume wie Küche, Mensa oder Bücherei untergebracht werden. Auch die Pausenhalle wird erweitert und durch die Anbindung an den Innenhof auch für Veranstaltungen zu nutzen sein. Fünf zusätzliche Fachräume sollen im Gebäude der VHS eingerichtet werden. Das jetzt vorliegende Konzept sei für die SPD-Fraktion schlüssig und einleuchtend, unterstrich Fraktionsvorsitzender Bergander in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Spätestens zum Schuljahresbeginn sollen, nach jetzigem Planungsstand, Schüler und Lehrer umziehen.

In der Finanzplanung der Stadt sei die Maßnahme allerdings „nicht vorgesehen“, so Bergander. Da die Stadt „das Geld aber nicht auf der hohen Kante“ habe, müsse ein andereres Projekt nach hinten verschoben werden – die weitere Sanierung der Realschule.

Bislang liege noch keine eindeutige Aussage der Realschule zur Einrichtung eines Ganztagsangebotes vor, begründete Bergander die Haltung seiner Fraktion. Vor diesem Hintergrund sei es „fahrlässig“ und „nicht seriös“ , die Renovierung dort abzuschließen. Eine Ganztagsschule brauche ein ganz anderes Raumkonzept, Küche, Mensa, Räume für Freizeitaktivitäten müssten sinnvollerweise im Erdgeschoss eingerichtet werden.

Die Mittel für den Ausbau an der Heinrichstraße sollen nach Auffassung der SPD zum Großteil in den Haushalt 2009, zu einem geringeren in den Etat 2010 eingestellt werden. Die Sanierung der Realschule bleibe selbstverständlich weiter in der mittelfristigen Finanzplanung, so Bergander.

Für den frei werdenden Hauptschulstandort in der Gartenstadt erarbeitet die Verwaltung zurzeit ein Nutzungskonzept, das unter anderem den Umzug der VHS von der Georgstraße an die Jägerstraße vorsieht.