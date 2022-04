Er verzichtete am Dienstag in Hannover auf Attacken gegen das von der CDU/FDP-Landesregierung wiedereingeführte dreigliedrige Schulsystem – auch wenn er persönlich für eine möglichst lange gemeinsame Schulzeit der Schüler sei und das System mit Gymnasium, Realschule und Hauptschule seiner Ansicht nach auf Dauer keine Zukunft haben werde.

Kultusminister Bernd Busemann (CDU) hatte hingegen in einer ersten Reaktion auf die neue PISA-Studie vor einem Wiedererstarken der „Einheitsschule“ gewarnt.

Vor allem müsse sich in Deutschland die Form des Unterrichts ändern, sagte Jüttner. Zu sehr werde auf Sanktionen gegen schwächere Schüler gesetzt, zu wenig hingegen auf Motivation und individuelle Förderung. Das Sitzenbleiben hat sich zum Beispiel nach seiner Ansicht nicht bewährt. „Das ist pädagogisch und ökonomisch unklug.“ Und auch für das schwedische Modell hege er Sympathien, in dem bis zur achten Klasse keine Noten vergeben würden. Da trifft sich der SPD-Schulexperte mit den Grünen, die seit langem Ähnliches fordern.

In Deutschland werde zu sehr über Zensuren gesteuert, sagte der SPD-Bildungsexperte und verwies dagegen auf den finnischen Grundsatz: „Man darf Schüler nicht beschämen.“ Zu sehr werde außerdem auf Frontalunterricht des Lehrers gesetzt. „Dabei können doch auch schwächere Kinder von den stärkeren lernen.“

Die Pläne der Landesregierung, den Schulen mehr Selbstständigkeit zu geben, befürwortete der SPD-Politiker ausdrücklich. Hingegen gehe Busemann den Aufbau von Ganztagsschulen völlig falsch an. Die CDU setze vor allem auf freiwillige Angebote am Nachmittag. „Es muss aber ein pädagogisches Konzept dahinterstehen.“ In jeder Biografie müsse es mehrere Möglichkeiten für Bildungschancen geben, forderte Jüttner mit Blick darauf, dass es in Deutschland vor allem sozial schwache Schüler schwer haben, gute Abschlüsse zu erreichen.

Das neue Schulgesetz von CDU und FDP schaffe eine Durchlässigkeit zwischen den Schulformen nur auf dem Papier. „Hier in Niedersachsen sind absolut kontraproduktive Dinge gemacht worden“, kritisierte Jüttner und warf Busemann vor, das zu torpedieren, was über Parteigrenzen als notwendig angesehen werde – durch die Abschaffung der Lernmittelfreiheit sowie Kürzungen der Landesmittel für Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung.