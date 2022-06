Dienlich wäre es natürlich, wieder gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien in der Stadt einen Kandidaten zu finden, der von allen getragen werden könne, so Wiedorn. Allerdings werde man „keine Kröte schlucken“, nur um gemeinsam einen Oberbürgermeister-Wahlkampf bestreiten zu können.

Wie der Sozialdemokrat weiter berichtete, hätten die „BürgerNahen“ mit Sabine Stüting und Reinhard Rauscher die im Rat vertretenen Parteien und Robert Koop (fraktionslos) zu einem ersten Gespräch in der nächsten Woche eingeladen. Namentlich benannt wurden Jürgen Schonhoff, Bernhard Bendick und Wiedorn (alle SPD), Jens Beeck und Anna Matern-Band (beide FDP) sowie Birgit Kemmer von Bündnis 90/Die Grünen. Wiedorn: „Wie gesagt, wir sind nach allen Seiten offen und werden schauen, was dieses erste Gespräch uns bringt.“

Auf die Frage, was nach Meinung der SPD in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sei und wo ein neuer Oberbürgermeister schnellstens tätig werden sollte, nannte Wiedorn an erster Stelle die Kindergartengebühren. „Die gehören endlich in einer Stadt wie Lingen abgeschafft. Wir sind eine finanzstarke Kommune und haben damit die gesellschaftliche Verpflichtung, weniger Betuchten in unserer Stadt finanziell unter die Arme zu greifen.“

Finanziell beteiligen sollte sich die Stadt unter anderem aber auch an der Sanierung der Burgstraße. „Die Geschäftsleute in der Straße können die finanzielle Bürde alleine nicht schultern, weil Amtsgericht, Kirche und auch das Emslandmuseum sich nicht an dem Umbau der Straße beteiligen werden“, betonte der SPD-Fraktionschef. Man dürfe die Anlieger in der Straße nicht im Regen stehen lassen, während Große Straße, Lookenstraße und Marienstraße grundsaniert würden.

Festhalten werde man auf jeden Fall an dem Bau der neuen Emslandarena am Standort Lindenstraße. „4000 Plätze sollten aber reichen, wenn wir uns nicht die Option nehmen lassen, diese kurzfristig um weitere 1000 Stehplätze zu erweitern.“

Sparsamer umgehen sollte man in Zukunft aber auf jeden Fall mit der Vergabe von Baugrundstücken – gerade in den Ortsteilen. „Wenn man nur noch zum Arbeiten nach Lingen fährt, aber hier keiner mehr wohnt, stirbt die Stadt“, befürchtete der Sozialdemokrat.