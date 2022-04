Eine mögliche Schließung des Christophorus-Kindergartens macht die Glandorfer SPD-Fraktion nach Angaben ihres Mitglieds Michael Twyhues auch an der Diskussion um die Bildung einer Integrationsgruppe fest. Nach den Sommerferien wird diese erstmals im Johannis-Kindergarten eingerichtet.

Ursprünglich war auch der Christophorus-Kindergarten als Standort der Integrationsgruppe im Gespräch. Dann aber entschied der Kirchenvorstand von St. Johannis anders - nach Ansicht der SPD deshalb, weil '"'Verwaltungsspitze und CDU-Fraktion mit teils zweifelhaften Argumenten Druck ausübten'"'.

Das weisen Gemeindedirektor Hubert Schlotmann und CDU-Fraktionschef Martin Bäumer energisch zurück. '"'Wir haben keinen Druck ausgeübt, sondern mit dem Kirchenvorstand Argumente ausgetauscht'"', so Schlotmann. '"'Dabei wurde vernünftig diskutiert'"', sagt auch Bäumer. Für den Johannis-Kindergarten als Standort der Integrationsgruppe sprechen laut Schlotmann mehrere Gründe, unter anderem das bessere Raumangebot. Pfarrer Gerhard Stenzaly als Vorsitzender des Kirchenvorstands will von Druck ebenfalls nichts wissen. '"'Wir haben einvernehmlich mit der Gemeinde entschieden.'"'

Wie aber ist es um die Zukunft des Christophorus-Kindergartens bestellt? Die SPD spricht von einer '"'möglichen Schließung in 2007 oder 2008'"' - was Martin Bäumer als '"'Angst- und Panikmache'"' zurückweist: '"'Der Christophorus-Kindergarten muss sich überhaupt keine Sorgen machen.'"'

Gleichwohl: Glandorf muss sich, wie andere Kommunen im Landkreis Osnabrück auch, in den kommenden Jahren auf sinkende Zahlen bei den Kindergartenkindern einstellen. Etwa ab 2010, rechnet der Gemeindedirektor vor, könnte die demografische Entwicklung mit weniger Geburten dazu führen, dass in den drei Kindergärten im Gemeindegebiet insgesamt eine Kindergartengruppe zu viel ist. Wie die Kindergärten, die Politik und die Verwaltung darauf reagieren, ist nach Aussage Schlotmanns völlig offen. Die Schließung eines Standorts, etwa des Christophorus-Kindergartens mit derzeit zwei Gruppen, sei eine Option, aber noch lange keine ausgemachte Sache: '"'Das ist alles mit so vielen Unwägbarkeiten verbunden.'"' Auch Pfarrer Stenzaly stellt klar: '"'Wir machen uns keine Sorgen um den Fortbestand des Kindergartens.'"'