Insgesamt 19 Minuten ist das Video lang, das nun in deutscher Sprache Einblicke in das Leben der Partnergemeinde gibt. Dass das Werk unter dem Titel: "Die Partnergemeinde stellt sich vor" jetzt auch in der deutschen Fassung vorliegt, ist in erster Linie Horst Hiddemann aus Bad Rothenfelde zu verdanken. Er hatte vor einiger Zeit die Idee, das Leben der Partnergemeinde auch den deutschen Nachbarn näherzubringen.Bei der Gemeinde war er damit auf offene Ohren gestoßen, erklärte Hauptamtsleiter Karl-Wilhelm Twelkemeyer. Bei einem Besuch der "Dedemsvaria" im August wollte Hiddemann ursprünglich "Stoff" für einen eigenen Beitrag sammeln. Er erfuhr dann aber von dem niederländischen Video, das ihm Bürgermeister Alle Jan Pijlman kurze Zeit später zuschickte.

Nur eineinhalb Wochen dauerte es im Anschluss, ehe die Übersetzung fertig war: "In einigen Teilen war es etwas holprig, aber nachdem ich den Band redigiert hatte, konnte er in einem Videostudio in Dissen weiterverarbeitet werden," berichtete Horst Hiddemann bei der Präsentation. Der Film sei ein kleiner Beitrag zur Völkerverständigung. In ihm komme das friedliche Miteinander im Haus Europa zur Geltung, urteilte Hiddemann. Bei der Übergabe erzählte er, dass der Film als Dauervorführung mit einer Gesamtlänge von drei Stunden bei besonderen Anlässen im "Haus des Gastes" zu sehen sein wird, so zum Beispiel während des Nikolaus- und Weihnachtsmarktes am zweiten Advent-Wochenende.

"Das Video ist wirklich sehr schön geworden," urteilte Dr. Otto Schlippschuh, verbunden mit der Hoffnung, dass die Beziehung zu den Avereestern auch nach der kommunalen Neuordnung weiterbestehen möge.Mit Beginn des neuen Jahres existiert die Partnergemeinde nicht mehr. Sie geht statt dessen in eine Großgemeinde über: "Fraglich, ob nach diesem Zusammenschluss die Bürgernähe bleibt," meinte Dr. Schlippschuh. Er gab zu bedenken, dass Avereest mit seinen rund 15000 Einwohnern und Bad Rothenfelde mit gut 6500 Bewohner ganz gut zusammengepasst hätten. Inwieweit die Partnerschaft nach der Eingemeindung fortgesetzt wird, werde sich in Zukunft zeigen.Zur letzten Ratsversammlung in Avereest am 21. Dezember wird eine Delegation aus Bad Rothenfelde dorthin fahren und ein Geschenk überreichen.