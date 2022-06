Genau dies geschah in den Räumen von it.emsland in der Halbzeit des interdisziplinären Forschungsprojektes SUK (Schauplatz UnternehmensKultur).

Rund 60 Teilnehmer - Unternehmer und Wissenschaftler aus ganz Deutschland - kamen zu dem Kongress "Unternehmen Bühne - Was Theaterarbeit für Organisationsentwicklung leistet", um nach der Hälfte der Projektlaufzeit über die bisherigen Ergebnisse zu diskutieren.

Ausgerichtet wurde der Kongress vom Institut für Theaterpädagogik an der Fachhochschule Osnabrück, Standort Lingen, und von !HEPP Unternehmensimpulse aus Münster in Kooperation mit der Berufsakademie Emsland.

Seit anderthalb Jahren arbeiten Mitglieder des Forschungsteams, Studierende der Theaterpädagogik und !HEPP mit drei mittelständischen Unternehmen in Lingen zusammen. Die Vorgehensweise ist neu und bislang kaum wissenschaftlich untersucht: Theaterarbeit soll helfen, betriebliche Herausforderungen zu lösen und die Innovationskultur eines Unternehmens zu entwickeln.

Wie soll das in der Praxis funktionieren? Theater verbinden Unternehmer nicht selten mit Begriffen wie "unproduktiv" und "unseriös". Es ist etwas, was mit dem Berufsalltag nichts zu tun hat. "Unsere Mitarbeiter waren am Anfang sehr skeptisch", berichtete Torsten Behnke, Geschäftsführer bei EMCO. Aber auch am Institut für Theaterpädagogik ist das Projekt laut Theaterpädagogin und Forschungsleiterin Eva Renvert umstritten. Manche seien der Meinung, Theater dürfe nicht den "Kapitalisten" dienen. "Wir versuchen den Studenten zu vermitteln, dass die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Theater sehr spannend ist", sagte sie auf dem Kongress.

Das betonte auch der Leiter des Forschungsprojektes, Prof. Dr. Bernd Ruping, in seinem Impuls-Vortrag: "Es ist sehr spannend, wenn zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander prallen. Da entstehen Spannungspunkte, die man für Veränderungsprozesse nutzen kann." Dieser Effekt komme deshalb zu Stande, "weil die Kommunikation, in der man sich auskennt, aufbricht. Das gibt Anlass, die eingefahrenen Strukturen zu hinterfragen und Differenzqualitäten in die Stromlinienförmigkeit der Unternehmen hineinzubringen."